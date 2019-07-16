صور.. ورشة عمل للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وأعمال مكافحة العدوى

القليوبية - إبراهيم سالم

دشنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تحت رعاية الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائى بالقليوبية، اليوم التدريبى لمسئولى النفايات الخطرة بالإدارات الصحية والمستشفيات.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، أن هذا اليوم يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية الصحة للحفاظ على الصحة العامة، حيث يتم تشديد الرقابة على المنشآت الصحية العامة منها والخاصة، حرصا على صحة المواطن داخل المنشأة الطبية وخارجها.

وقامت الدكتورة غادة حجازى مديرة إدارة النفايات الطبية الخطرة، بشرح جميع خطوات التخلص من النفايات اعتبارا من المنبع وحتى التخلص منها نهائيا بالفرم أو بالحرق فى محارق متخصصة تابعة لمديرية الصحة، وتحت إشراف وزارة الصحة بما لا يؤثر على البيئة أو المواطنين.

كما قامت بتحديد الدور المنوط به كل من أفراد هذه المنظومة من سائق ومراقب صحى وغيرهم من العاملين على الحفاظ على صحة المواطن.

ومن ناحيته قدم الدكتور أيمن سلام مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بشرح أعمال مكافحة العدوى اعتبارا من غسيل الأيدى بالطريقة الصحيحة، وجميع الملاحظات الفنية التى تضمن سلامة العاملين والمواطنين فى نفس الوقت.



ورشة عمل التخلص الآمن للنفايات الطبية



ورشة عمل التخلص الآمن للنفايات الطبية



ورشة عمل التخلص الآمن للنفايات الطبية



ورشة عمل التخلص الآمن للنفايات الطبية



ورشة عمل التخلص الآمن للنفايات الطبية



ورشة عمل التخلص الآمن للنفايات الطبية



ورشة عمل التخلص الآمن للنفايات الطبية



ورشة عمل التخلص الآمن للنفايات الطبية