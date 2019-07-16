صور.. لجان تعويضات النوبة تستقبل 1590 متضررا من بناء السد وخزان أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

بلغت أعداد المتقدمين لتعويضات النوبة فى لجان مدينة أسوان حتى اليوم الثلاثاء، 1590 شخصا من المتضررين من بناء وتعلية السد العالى وخزان أسوان.

وواصل أبناء النوبة إقبالهم المتزايد على لجان تلقى التعويضات بمحافظة أسوان، بعد قرار مد فترة عمل اللجان لـ31 يوليو الجارى، والذى جاء استجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت من يوم 25 يونيو الماضى.

وقال أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه تم مد فترة قبول الرغبات لمدة أسبوعين آخرين لتنتهى فى 31 يوليو الجارى على أن يتم النظر فى التظلمات والبت النهائى فيها يوم 20 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة وخاصة تقديم إعلام الوراثة فإنه سيتم الاكتفاء مؤقتًا عند تقديم الأوراق بأخذ إقرار من صاحب الشأن يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين فى 20 أغسطس 2019.

والجدير بالذكر أنه عقب فترة تلقى الرغبات سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية، وذلك تمهيدًا لعودة الحقوق لأهلها من خلال احتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها فى سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.



































