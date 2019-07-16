صور.. حملة لإعادة الانضباط وإزالة التعديات والعشوائيات بكورنيش مطروح

مطروح - حسن مشالى

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق، حملة على مدار يومين لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بكورنيش المدينة، ومنع أية تجاوزات أو مخالفات ومراجعة التراخيص الموجودة والالتزام بالضوابط المسموح بها.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى ، محافظ مطروح، بإعادة الانضباط والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لكورنيش مدينة مرسى مطروح، عقب تزايد شكاوى المواطنين من تزايد التعديات والإشغالات من الباعة، مع مراجعة كافة التراخيص الغير الملتزمة التى تشوه جمال الكورنيش.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة استمرار المتابعة اليومية، لإزالة أي إشغالات للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، وتيسير حركة المشاة على الأرصفة والحركة المرورية بالشارع، ومنع أية تجاوزات أو عشوائية مع الالتزام بالأماكن المخصصة للباعة من أصحاب التراخيص.



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