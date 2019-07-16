صور.. انهيار مبنى سكنى فى مومباى والبحث عن 40 شخصا وسط الأنقاض

قالت الشرطة ومسئولو الإطفاء، إن مبنى سكنيا من أربعة طوابق انهار فى مومباي العاصمة الاقتصادية للهند اليوم الثلاثاء ،مما أدى إلى محاصرة ما يقدر بنحو 40 شخصا وسط الأنقاض.
وقال قائد قوات الإطفاء فى مومباي بي.إس. راهانجدالي "هناك أشخاص محاصرون تحت الأنقاض. تجري الآن عمليات البحث والإنقاذ".
وأضاف "المباني المجاورة في وضع خطير للغاية وتم اخلاءها".
ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن وقوع ضحايا.
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