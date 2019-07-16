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صور.. انهيار مبنى سكنى فى مومباى والبحث عن 40 شخصا وسط الأنقاض

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:36 ص
صور.. انهيار مبنى سكنى فى مومباى والبحث عن 40 شخصا وسط الأنقاض انهيار مبنى سكنى فى مومباى
(رويترز)

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قالت الشرطة ومسئولو الإطفاء، إن مبنى سكنيا من أربعة طوابق انهار فى مومباي العاصمة الاقتصادية للهند اليوم الثلاثاء ،مما أدى إلى محاصرة ما يقدر بنحو 40 شخصا وسط الأنقاض.

وقال قائد قوات الإطفاء فى مومباي بي.إس. راهانجدالي "هناك أشخاص محاصرون تحت الأنقاض. تجري الآن عمليات البحث والإنقاذ".

وأضاف "المباني المجاورة في وضع خطير للغاية وتم اخلاءها".

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن وقوع ضحايا.

البحث-عن-أشخاص-وسط-الأنقاض
البحث-عن-أشخاص-وسط-الأنقاض

 

المبنى-المنهار
المبنى-المنهار

 

انهيار-مبنى-سكنى
انهيار-مبنى-سكنى

 

نهيار-مبنى-سكنى-فى-مومباى
نهيار-مبنى-سكنى-فى-مومباى

 


مومباى

الهند

مبنى سكنى

الاطفاء

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