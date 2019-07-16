صور.. انهيار مبنى سكنى فى مومباى والبحث عن 40 شخصا وسط الأنقاض

(رويترز)

قالت الشرطة ومسئولو الإطفاء، إن مبنى سكنيا من أربعة طوابق انهار فى مومباي العاصمة الاقتصادية للهند اليوم الثلاثاء ،مما أدى إلى محاصرة ما يقدر بنحو 40 شخصا وسط الأنقاض.