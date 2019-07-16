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بتكلفة 248 ألف جنيه....

صور.. الانتهاء من تطوير وإحلال ميدان المهندسين بالداخلة فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:06 م
صور.. الانتهاء من تطوير وإحلال ميدان المهندسين بالداخلة فى الوادى الجديد تطوير ميدان المهندسين بمدينة موط
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، الانتهاء من تطوير وتجميل ميدان المهندسين بمدينة موط بتكلفة 248 ألف جنيه، تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، وذلك فى إطار اهتمام مركز الداخلة بتطوير الميادين العامة والحفاظ على المظهر الحضارى لها.

وقال إن تطوير ميدان المهندسين تم بأفضل التصاميم التى تربط بين الحداثة وتاريخ الوادى الجديد، وذلك من خلال تنفيذ مجسما لمعبد هيبس، مشيرا إلى أنه يتم أيضا استكمال تنفيذ أعمال التطوير فى عدة ميادين أخرى بمدينة موط، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ميدان المستشفى من خلال تجهيزه بأرضية لاند سكيب وتحسين مستوى الإضاءة فى الميدان.

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الوادى الجديد

مدينه موط بالداخلة

ميدان المهندسين بالداخلة

رئاسه مركز الخارجه

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