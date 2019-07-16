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شاهد.. حرائق بغابات إسبانيا تلتهم 850 هكتارا وتتسبب فى إجلاء 80 شخصا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:30 م
شاهد.. حرائق بغابات إسبانيا تلتهم 850 هكتارا وتتسبب فى إجلاء 80 شخصا حرائق الغابات فى إسبانيا
كتبت ــ فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن حرائق الغابات فى أليكانتى الإسبانية التهمت حوالى 850 هكتار وأجبرت على إجلاء 80 شخصا من المنطقة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الحرائق أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة بسرعة شديدة، ولا يزال هناك تطور فى النيران رغم محاولات السلطات الإسبانية السيطرة عليها.
 
حرائق فى اسبانيا
حرائق فى اسبانيا
 
وأوضحت وزيرة داخلية أليكانتى، جابريلا برافو، أنه "حتى الآن لم يتم تحديد أسباب تلك الحرائق التى حدثت فى الغابات، ولكن سيتم فتح تحقيق، مؤكدة أن التوقعات حتى الآن إيجابية بفضل الرطوبة الليلية التى تمنع الحريق من الانتشار، وفى انتظار الرياح للمساعدة فى إطفائها.
 
وقالت برافو "إخلاء الجيران هو القرار الأول الذى تم اتخاذه"،  وبعد ذلك عقدت برافو اجتماعًا مع رؤساء البلديات من السكان المتضررين لتزويدهم بإمكانية توفير الملاجئ للمقيمين لقضاء الليل.
 
وأضافت، أن رجال الإطفاء مدعومين بآليات ومعدات جوية وأرضية، ويبذلون  قصارى جهدهم من أجل محاصرة ألسنة اللهب بأسرع ما يمكن بعد أن أتت النيران لحد الآن على أزيد من 800 هكتار من الغابات والغطاء النباتى بالمنطقة .
 
 

اسبانيا

حرائق

الغابات

اجلاء السكان

اليكانتى

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