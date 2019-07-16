سقوط خادمة أثناء بيعها مشغولات ذهبية سرقتها من شقة بالجمالية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض علي خادمة اثناء محاولتها بيع مشغولات ذهبية قامت بسرقتها من داخل المنزل محل عملها بالجمالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لقسم شرطة الجمالية، تفيد بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بمنطقة الصاغة بدائرة القسم، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (تحمل جنسية إحدى الدول العربية وتعمل بأحد المنازل بالشيخ زايد/ الجيزة)، وبحوزتها (خاتم ألماظ، 9 تعليقة ذهب، 6 فردة حلق ذهب) وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل المنزل عملها بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها صاحبة المنزل تعرفت على المضبوطات ، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.