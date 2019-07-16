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سفير مصر لدى الجزائر: بحثت مع وزير الطاقة الجزائرى سبل تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:52 م
سفير مصر لدى الجزائر: بحثت مع وزير الطاقة الجزائرى سبل تعزيز التعاون المشترك السفير ايمن مشرفة
أ ش أ

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صرح السفير أيمن مشرفة ، سفير مصر لدى الجزائر، بأنه بحث مع وزير الطاقة الجزائري ، محمد عرقاب ، التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة ، وسبل تعزيزه والدفع به قدما .

 

وأضاف السفير مشرفة في تصريح أدلى به اليوم، الثلاثاء ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر ، أنه جرى خلال اللقاء استعراض التعاون في مجال "الاستكشافات " الجديدة للطاقة في أفريقيا، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب وإعداد الكوادر، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر .

 

وأشار إلى أن وزير الطاقة الجزائري وجه الدعوة إلى نظيره المصري ، طارق الملا ، لزيارة الجزائر.

 

وأوضح السفير مشرفة - في حديثه - أن اللقاء تناول أيضا فرص تعزيز الشراكة والتعاون والاستثمار بين البلدين ، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة ، ومصادر الطاقة المتجددة "الهيدروكربونات " والبتروكيماويات ، ومجال الإعداد والتدريب.

 

ولفت إلى اهتمام واستعداد الشركات المصرية، للتعامل مع نظيراتها الجزائرية في مختلف المشروعات داخل وخارج الجزائر .

 


مصر

الجزائر

ايمن مشرقة

الطاقة

البتروكيماويات

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