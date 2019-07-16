زوجة لمحكمة الأسرة: "والدى أجبرنى على الزواج من رجل سيئ السمعة ومدمن

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى ضم حضانة لطفلها البالغ من العمر 12 شهر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،أدعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها بسبب إدمانه للمواد المخدرة .

وقالت الزوجة ، أنها بعدما بلغت 17 عاما، أتى والدى برفقة رجل مسن ومطلق سيئ السمعة، وقال أنه سيزوجني له ،

وأضافت " س.أ.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :" والدى كان عاطل عن العمل، ووالدتى من تتولى رعايتنا بعملها فى مصنع للملابس نهارا، وعملها ليلا علي مكاينة خياطة، تحملت كثيرا خوفا من جبروته وعنفه، كان يضربها بإستمرار، مما دفعنا أنا وشقيقي إلى كراهيته، والإبتعاد عنه قدر المستطاع فكنا نقضى معظم الوقت فى منزل جدتنا".