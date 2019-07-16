زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق الصومال

أعلنت هيئة المسح الجيولوجى، الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربى مدينة بيريدا شمال شرق الصومال.
وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية، أن مركز الزلزال كان على بُعد 171 كيلومترا من مدينة بيريدا بعمق 10 كيلومترات.
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجى، الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربى مدينة بيريدا شمال شرق الصومال.
وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية، أن مركز الزلزال كان على بُعد 171 كيلومترا من مدينة بيريدا بعمق 10 كيلومترات.
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