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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق الصومال

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:00 ص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال شرق الصومال مقياس ريختر
مقديشيو /أ ش أ/

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجى، الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربى مدينة بيريدا شمال شرق الصومال.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية، أن مركز الزلزال كان على بُعد 171 كيلومترا من مدينة بيريدا بعمق 10 كيلومترات.

 


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