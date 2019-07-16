رئيس ليتوانيا يعرب عن رفضه العقوبات الأوروبية على بولندا

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أعرب رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لعقوبات الاتحاد الأوروبي على بولندا جراء التعديلات المثيرة للجدل التي أجرتها على نظامها القضائي.

وقال نوسيدا، خلال زيارته إلى بولندا، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى فهم خطوات بولندا التي استعادت الحكومة من خلالها السيطرة على نظامها القضائي بدلا من السعي إلى فرض العقوبات.

كما ناقش نوسيدا مع نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتوش مورافيتسكي التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي والتعاون العسكري والأمن في المنطقة.

وتعد هذه هي الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا بعدما حلف اليمين رئيسا للبلاد الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي بدأوا في اتخاذ إجراءات عقابية ضد بولندا التي أجرت تعديلات على النظام القضائي يراها القادة الأوروبيون تهديدا لحكم القانون في بولندا، فيما يرى الرئيس دودا العقوبات نوعا من القمع.