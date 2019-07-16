رئيس حى الهرم يجرى حركة تنقلات داخلية لموظفى الحى وقطاع هضبة الأهرام

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء إيهاب رشاد، رئيس حى الهرم قرارت نقل داخلية بالحى وقطاع هضبة الأهرام، شملت 26 موظف، من أجل ضخ دماء والصالح العام، لينعكس على رفع الخدمات المقدمة للمواطنين بالحى وقطاع الهضبة.

وأكد اللواء إيهاب مكاوى، رئيس حى الهرم، أن القرار جاء ليخدم المواطن فى تحسين الخدمات وضخ دماء جديدة فى الإدارات والأقسام بالحى، ووفقا لـ اللائحة التنفيذية لنظام الإدارة المحلية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار محافظ الجيزة بالتفويض فى بعض الاختصاصات.

يذكر أن حى الهرم يضم قطاع هضبة الأهرم التى يترأسها المهندس سميح عبد الجواد، وهى مملوكة لجمعية هضة الأهرام.