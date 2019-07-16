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رئيس جامعة القاهرة: محمد صلاح ساهم فى تحسين صورة مصر بالخارج

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:21 م
رئيس جامعة القاهرة: محمد صلاح ساهم فى تحسين صورة مصر بالخارج الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، على ضرورة صناعة طريقة جديدة فى التفكير السياسى والعمل على مصطلح الديمقراطية التشاركية، قائلاً: "إنه مهما حاولنا عمل حملات إعلامية فى الخارج للنهوض بصورة مصر والعرب والإسلام، لن نستطيع أن نتوصل إلى ما قام به اللاعب الدولى محمد صلاح من تحسين صورة مصر فى الخارج بحسه الوطني".

وأضاف الخشت، خلال كلمته لطلاب جامعة القاهرة بمعسكر قادة المستقبل الذى تنظمه الجامعة لطلابها صيف هذا العام، تحت عنوان " تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال"، أن محمد صلاح ساهم فى نشر دعاية للسياحة فى مصر من خلال الصورة التى نشرها من داخل بلده، لافتًا إلى وجود الكثير من العقليات الجيدة فى مصر، قائلا: "من المؤسف أن لدينا أسلوب قتل الشخصية".

 


 

 


رئيس جامعة القاهرة

محمد صلاح

تحسين صورة مصر

التفكير السياسى

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