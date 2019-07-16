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دبلوماسيون يهددون بمنع زيارة نتنياهو لليابان احتجاجاً على تخفيض الرواتب

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:19 م
دبلوماسيون يهددون بمنع زيارة نتنياهو لليابان احتجاجاً على تخفيض الرواتب نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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هدد مجموعة من الدبلوماسيين فى وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنع استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ،  فى المطار خلال زيارته المرتقبة للعاصمة اليابانية طوكيو الشهر المقبل.وذلك فى أعقاب تخفيض نفقات وزارة الخارجية وما ترتب عليه تقليص ميزانيات البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية ،  النقاب عن أن الخطوات الاحتجاجية للدبلوماسيين تهدف إلى الاضرار باقتصاد إسرائيل من خلال تعطيل صفقات أسلحة بملايين الدولارت وتعريض مسارات الطيران المربحة للخطر.

وتعليقاً على الأزمة قال يائير لابيد، الرئيس المشارك في حزب "أزرق- أبيض" والذي شغل في السابق منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو، :"لقد أضعف نتنياهو بشكل منهجي وزارة الخارجية  ،من خلال تخفيض ميزانياتها بل قوض مستخدميها وقام بتقسيم مسؤولياتها لإسكات شركائه السياسيين"، مضيفاً لموقع "تايمز أوف إسرائيل"إن العلاقات الخارجية لإسرائيل وأمنها القومي يعانيان جراء ذلك.

 

 


اسرائيل

تل ابيب

وزراة الخارجية الاسرائيلية

بنيامين نتنياهو

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