خامنئى: طهران سترد على "القرصنة" البريطانية بشأن احتجاز ناقلة إيرانية

(رويترز)

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء، إن إيران سترد على "القرصنة" البريطانية فيما يتعلق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية فى جبل طارق.