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خامنئى: طهران سترد على "القرصنة" البريطانية بشأن احتجاز ناقلة إيرانية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:16 م
خامنئى: طهران سترد على "القرصنة" البريطانية بشأن احتجاز ناقلة إيرانية الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى
(رويترز)

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قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الثلاثاء، إن إيران سترد على "القرصنة" البريطانية فيما يتعلق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية فى جبل طارق.

ودعت إيران بريطانيا إلى الإفراج فورا عن الناقلة التي سيطر عليها مشاة البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها انتهكت عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون "تمارس بريطانيا الشريرة القرصنة وتسرق سفينتنا... وتضفي طابعا قانونيا على ذلك. لن تدع إيران ومن يؤمنون بنظامنا مثل هذه الأفعال الشريرة تمر دون رد".

 


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