حفظ التحقيقات فى حريق شقة بدار السلام لعدم وجود شبهه جنائية

كتب سليم على

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة في دار السلام ، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.