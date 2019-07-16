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حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى يعقد اجتماعا استثنائيا السبت المقبل

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:15 م
حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى يعقد اجتماعا استثنائيا السبت المقبل الجزائر
أ ش أ

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قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري اليوم،الثلاثاء، عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم 20 يوليو الجاري.

 

وذكر بيان للحزب الذي يعد ثاني أكبر أحزاب الجزائر، "اجتمع المكتب الوطني للحزب، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب، وبعد تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي كان من المقرر عقدها يوم 6 من الشهر الجاري، تقرر تنظيم هذه الدورة، يوم السبت 20 يوليو، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة".

 

وأكد البيان ضرورة التحضير الجيد لهذه الدورة وتوفير كل الشروط لنجاحها، كما أثنى على روح الالتزام، التي تحلى بها أعضاء المجلس الوطني، وتمسك أعضاء الحزب باستمرارية عمل هياكل الحزب في ظل الوحدة والانضباط خدمة للمصلحة الوطنية وانخراطا في مسار لتعزيز مؤسسات الدولة.

 

ومن المقرر أن ينتخب الاجتماع أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لأحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق المحبوس حاليا على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.

 


الجزائر

حزب التجمع الوطنى الديمقراطى

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فساد

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