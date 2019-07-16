حبس عنصر إجرامى لحيازته 250 جرام حشيش بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس أحد العناصر الإجرامية التي تتخذ من منطقة السحر والجمال، مكانا لترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزته 250 جرام حشيش، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازي، رئيس المباحث، من ضبط عاطل بدائرة القسم بحوزته 250 جرام حشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.