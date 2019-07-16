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حبس عامل زراعى قتل عم زوجته لخلافات على قائمة المنقولات بالشرقية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:11 ص
حبس عامل زراعى قتل عم زوجته لخلافات على قائمة المنقولات بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينية العامة، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية، اليوم، حبس عامل زراعي وشقيقه، لاتهامهما بقتل عم زوجة أحدهما، لخلافات علي النسب بينهما بقرية الاتحاد كوبرى سليم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول " أنور ع ع أ" 49 سنة عامل زراعي، مقيم الاتحاد كوبري سليم، دائرة مركز صان الحجر، للمستشفي العام، جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1863 إداري مركز صان الحجر.

وتوصلت تحريات  ضباط مباحث صان الحجر، برئاسة الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، إلي قيام كل من " وصفي إ ال " 32 سنة عامل زراعي مقيم الاتحاد، وشقيقه "محمد" 33 سنة عامل زراعي، بالتعدي علي المجني عليه بالضرب بمنجل.

وكشفت التحقيقات التي قام بها حافظ يسري، وكيل نيابة الحسينية، حدوث مشادة بين المجني عليه والمتهمان بسبب خلافات النسب علي قائمة المنقولات الزوجية، فقاما بالتعدي عليه بالضرب بمنجل بطعنة بالصدر والبطن.  


الشرقية

مركز شرطة صان الحجر

خلافات النسب

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