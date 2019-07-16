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توسك يعلن تأييده للألمانية فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:50 م
توسك يعلن تأييده للألمانية فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية توسك
بروكسل (أ ش أ)

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أعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك تأييده السياسى لوزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين لانتخابها رئيسا للمفوضية الأوروبية.

وقال توسك - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها شبكة (إيه بى سى) نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن فون دير ليين هى المثلى لهذه الوظيفة..مضيفا "عندما تقول إنها ستكون مقاتلة شغوفة من أجل وحدة أوروبا وقوتها، فإنها تعنى ذلك وستكون الأقدر على فعل ذلك."

يأتى ذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان الأوروبى فى مدينة ستراسبورج الفرنسية على ترشيحها لشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر، كما من المتوقع أن يحل رئيس الوزراء البلجيكى تشارلى ميشيل محل توسك فى رئاسة المجلس الأوروبي.

ولخلافة جان كلود يونكر لولاية من خمس سنوات على فون دير الحصول على الغالبية المطلقة فى البرلمان (374 صوتا)، وفى حال التصويت ضدها سيتم التوجه لاختيار اسم آخر لهذا المنصب، وفى حال التصويت لصالحها، ستصبح أول امرأة تنتخب على رأس المفوضية الأوروبية.

 


اورسولا فون دير لاين

توسك

المفوضيه الاوروبيه

المجلس الاوروبى

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