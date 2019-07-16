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تقرير أممى: 6 مليارات دولار تراجعا فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى تركيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:15 م
تقرير أممى: 6 مليارات دولار تراجعا فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى تركيا الرئيس التركى رجب أردوغان
كتب عبد الحليم سالم

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كشف تقرير أممى، عن تراجع حاد فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا أخر 3 سنوات، إذ جذبت ترطيا عام 2015 نحو 18.989 مليار دولار ثم بدأت الاستثمارات تتراجع بشكل حاد.

وقال التقرير لمنظمة الأونتكاد التابعة للأمم المتحدة، إنه فى عام 2016 تراجعت الاستثمارات فى تركيا إلى نحو 13.705 مليار دولار، ثم تراجعت أيضا فى عام 2017 لنحو  11.478 مليار دولار، وواصلت الاستثمارات التراجع لتسجل نحو 12.944 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وكشف التقرير عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تركيا فى الفترة  من عام 2016 حتى نهاية عام 2018 .

جدير بالذكر أن تراجع الاستثمار الأجنبى فى تركيا يأتى تزامنا مع حالة الانهيار فى الاقتصاد التركى.


تركيا

تراجع الاستثمار الاتركى

منظمة الاونتكاد

الامم المتحدة

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