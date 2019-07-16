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تعليم الأقصر : بدء تلقى تظلمات الثانوية العامة لمدة 30 يوما

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:07 م
تعليم الأقصر : بدء تلقى تظلمات الثانوية العامة لمدة 30 يوما امتحانات الثانوية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الشناوي عايد ، وكيل الوزارة، عن فتح باب التظلمات لطلبة الثانوية العامة، وذلك إعتباراً من اليوم الثلاثاء، ولمدة 30 يوماً في مقر شئون طلاب مديرية التربية والتعليم بمنطقة الكرنك.

وكان قد أعلن الشناوى عايد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن قائمة أسماء الطلبة والطالبات اوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019 بشعبتيها العلمية والأدبية، وتقدم بالتهنئة للطلبة والطالبات أوائل محافظة الاقصر فى الثانوية العامة متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم الجامعية، كما تقدم بالتهنئة لأولياء أمور الطلاب لتفوق أبنائهم الباهر فى الشهادة الثانوية، معتبرًا هذا التفوق تتويج لعام كامل من العناء والمثابرة واصفًا اياهم بالجنود المجهولة التى كافحت وتحملت مشاق الحياة وضغوطها من أجل وصول أبنائهم لهذا المستوى المتميز من التفوق.

 


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