تحقيقات النيابة تكشف لغز العثور على جثة شاب بالسلام

كتب أحمد حسنى

أوضحت التحقيقات الأولية لنيابة السلام، فى واقعة العثور على جثة شاب، وملقى بالقرب من أحد المدارس بمدينة اسبيكو بالسلام، أن الوفاة جاءات نتيجة تعاطى جرعة زائدة من المخدرات.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب، ملقاه بأحد الشوارع بالسلام.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغاً من الأهالى بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، تمهيدا لتغريغها للوقوف على ملابسات الحادث، ومناقشة شهود العيان فى الواقعة.