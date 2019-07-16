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تحصين 180 ألف و220 رأس ماشية بالأكمنة وقرى كفر الشيخ

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:19 م
تحصين 180 ألف و220 رأس ماشية بالأكمنة وقرى كفر الشيخ تحصين الماشية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب لبيطرى، إن مديرية الطب البيطرى تمكنت من تحصين 180 ألف و220 رأس ماشية من بدايةً عمل حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، التى تشهدها قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وبذل كل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية بالمحافظة، بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين، وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، مؤكدة أن الحملات لم تكتف بتحصين الماشية بالقرى ولكن تم تحصين الماشية بالأكمنة المتعددة، وخاصة بكمين القرضا .

وأكد مدير عام الطب البيطرى، أن القرى تشهد حملات الرش الجماعى للقضاء على الطفليليات الخارجية، إضافة لأعمال الترقيم والتسجيل المصاحبة لأعمال تحصين الماشية من أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

 


كفر الشيخ

طب بيطري

حمى قلاعية

وادي متصدع

رش جماعي

توعية

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