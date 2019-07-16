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تجديد حبس ضابط بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:16 م
تجديد حبس ضابط بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس حبس_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  عين شمس، تجديد  حبس  ضابط شرطة و9 آخرين  4 أيام على ذمة التحقيق كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة شريف عيسوى وسكرتارية سيد طلعت، أن المتهم "أحمد س" ضابط شرطة يعمل فى أحد المحافظات، استغل وظيفته لابتزاز المواطنين والنصب عليهم، حيث كان يستخدم سيارة ميكروباص  ومعه باقى المتهمين لاستيقاف المواطنين، والنصب عليهم تحت زعم أنه ضابط مباحث فى دائرة القسم. 
 
تعددت البلاغات من المواطنين لضباط قسم شرطة عين شمس، عن تعرضهم للابتزاز والنصب على يد شخص يدعى أنه ضابط شرطة يستقل سيارة ميكروباص ومعه أشخاص آخرين، تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم ضابط شرطة، وتم القبض عليه ومعه 9 آخرين وعرضهم على النيابة التى أصدرت قرارها السابق .
 

عين شمس

حبس ضابط فى عين شمس

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