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"بيطرى أسيوط": تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:02 م
"بيطرى أسيوط": تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية
أسيوط ـ فريق المحافظات

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واصلت مديرية الطب البيطرى بأسيوط، القوافل البيطرية والعلاجية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، فى إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور خالد حسن محمد بكرى، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إنه تم تحصين 72 ألف رأس ماشية وأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

أضاف مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أنه تيسيرًا على المواطنين، يتوجه أعضاء اللجان للتحصين من منزل لآخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغير ذات الثلاث شهور التى لم يسبق تحصينها من قبل، وسوف يتم تحصينها بجرعة أولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعية بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذى يؤثر على العجول الصغيرة، ويسجل ذلك فى بطاقة التحصين.

وأوضح الدكتور خالد حسن، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التى لم يتم تسجيلها من قبل، مناشدا جميع المربيين الإستجابة إلى لجان تحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4 أشهر للوقاية؛ مطالبا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية، وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور خالد حسن، على انتظام سير العمل بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، وتوفير الأمصال لتحصين الثروة الحيوانية، والتى تستمر لمدة شهر بجميع قرى ومدن المحافظة، وبمشاركة كافة الفرق البيطرية بالمديرية والوحدات المتواجدة بالقرى.

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (1)

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

 

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (2)
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

 

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (3)
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

 

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (4)
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

 

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (5)
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

 

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (6)
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

 

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (7)
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

اسيوط

بيطري اسيوط

الابقار فى اسيوط

الجاموس فى اسيوط

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

الثروة الحيوانية

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