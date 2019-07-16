بومبيو يعلن استعداد إيران للمرة الأولى للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء ، أن إيران للمرة الأولى أخبرت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية .
وقال بومبيو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكى بحضور الرئيس دونالد ترامب - حسب صحيفة "واشنطن إيكسامنر" الأمريكية - إنه "للمرة الأولى الإيرانيين يقولون إنهم مستعدين للتفاوض على برنامجهم الصاروخى".
ورد ترامب عليه قائلا: "هم يريدون التحدث وسنرى ما سيحدث " .
ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد كيف حدثت الإتصالات بين الجانبين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى هذه النتيجة.
بومبيو يعلن استعداد إيران للمرة الأولى للتفاوض بشأن برنامج الصواريخالثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:52 م
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أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء ، أن إيران للمرة الأولى أخبرت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية .
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