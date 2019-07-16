بوريس جونسون يزعم: الإسلام السبب فى تخلف العالم الإسلامى قرون عن الغرب

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، تعرض لانتقادات شديدة لأنه جادل بأن الإسلام قد تسبب فى أن العالم الإسلامى "تخلف قرون" عن الغرب.

وكتب جونسون عن دور الدين فى ملحق تمت إضافته إلى إصدار لاحق من كتابه "حلم روما"، عام 2006 عن الإمبراطورية الرومانية، وقال جونسون أن هناك شيئًا ما عن الإسلام يعوق التنمية فى أجزاء من العالم، ونتيجة لذلك، كان "المظلمة الإسلامية" عاملًا فى كل صراع تقريبًا.

وصفت حجة جونسون بأنها محبطة ومثيرة للمشاكل من جانب منظمة "تل ماما"، التى تراقب الكراهية المعادية للمسلمين وقالت إنه أظهر عدم فهم للدين. قال المجلس الإسلامى فى بريطانيا (MCB) أن العديد من الناس يرغبون فى معرفة ما إذا كان المرشح المفضل ليصبح رئيس الوزراء القادم لا يزال يعتقد أن الإسلام بطبيعته يعوق طريق التقدم والحرية.

وأشارت "الجارديان" إلى أنه فى العام الماضى، تعرض جونسون لانتقادات واسعة بعد أن استخدم مقاله فى صحيفة "تليجراف" لتشبيه النساء اللائى يرتدين البرقع بـ "صناديق البريد" و"لصوص البنوك".