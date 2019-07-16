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بلاها كريمات ولا أدوية.. عين الجمل يرطب البشرة ويعالج تساقط الشعر

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:00 ص
بلاها كريمات ولا أدوية.. عين الجمل يرطب البشرة ويعالج تساقط الشعر عين الجمل - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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عين الجمل من المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما أنه يحتوى على بعض العناصر التى تعزز صحة ونضارة البشرة وتحميها من الالتهابات والبقع.

عين الجمل
عين الجمل

 

لذلك نصح موقعstylecraze  بالإكثار من تناول عين الجمل بدلا من استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل وهى:

1: يحتوى عين الجمل على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على نضارة البشرة وترطيبها وحمايتها من الجفاف.

2: نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات فهو يساعد على علاج البثور والحبوب والبقع الداكنة فى البشرة، سواء عن طريق تناوله أو ماسك عين الجمل مع العسل الأبيض.

تناول عين الجمل
تناول عين الجمل

 

3: يساعد على علاج التهابات البشرة والتخلص من الاحمرار والحكة، وذلك مع إضافته بالعسل الأبيض.

4: تحتوى عين الجمل على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الشعر وتحميه من التساقط والتلف.

5: يعالج الفطريات والالتهابات فى فروة الرأس ويحارب قشرة الشعر.

6: يحارب التجاعيد وظهور علامات الشيخوخة على البشرة ويعيد نضارتها وحيويتها.

7: يقوى بصيلات الشعر ويساعد على طوله وكثافته.


عين الجمل

تناول عين الجمل

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الشعر

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