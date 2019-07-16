بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

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قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج وأضافت أن الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران الحالية.

وقالت الوزارة إنه سيتم إرسال السفينة الحربية دانكان، وهي فرقاطة من الفئة 45، إلى المنطقة لضمان استمرار الوجود الأمني البحري البريطاني بينما تخضع السفينة مونتروز، وهي فرقاطة من الفئة 23، لأعمال صيانة مخططة سلفا.

وفي وقت لاحق من العام سيتم إرسال السفينة كنت، وهي فرقاطة من الفئة 23، إلى المنطقة بدلا من السفينة دانكان.

وذكرت أنه سيتم إرسال سفينة الإمداد ويف نايت إلى الخليج في بداية أغسطس.

وقالت الوزارة "تلك التحركات المخططة منذ فترة طويلة لا تعكس تعزيزا لتمركز المملكة المتحدة في المنطقة وهي روتينية".