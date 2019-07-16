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بدء تشغيل تجريبى لخط أتوبيس نقل عام من الشروق لمحطة مترو المرج الجديدة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:28 ص
بدء تشغيل تجريبى لخط أتوبيس نقل عام من الشروق لمحطة مترو المرج الجديدة اتوبيسات هيئة النقل العام - ارشيفية
‫كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تمت الموافقة على بدء التشغيل التجريبى للخط الـ13 كخط نقل عام من مدينة الشروق إلى محطة مترو المرج الجديدة، وذلك بالتنسيق بين جهاز المدينة وهيئة النقل العام بالقاهرة، بشأن تدعيم منظومة النقل الخارجي بخطوط إضافية لخدمة سكان مدينة الشروق، وفي إطار تدعيم شبكة المواصلات بالمدينة.

‫وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن مسار الخط يبدأ من( الموقف الرئيسي"المستقبل" - الطريق الشرقي - طريق الشباب - طريق الإسماعيلية - سوق العبور "خارجي" - موقف العاشر السلام - الدائري - محطة مترو المرج الجديدة ) مؤكداً حرص  جهاز المدينة على توفير الخدمات للسكان في جميع المجالات المختلفة.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

مترو المرج

النقل العام

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