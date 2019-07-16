بدء الاختبارات الإلكترونيةلكليات التمريض والصيدلةبجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – السيد فلاح

استكملت جامعة قناة السويس ، اليوم الثلاثاء ، اختبارات القطاع الطبي، بعد نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية الموحدة علي مستوي كليات الطب البشرى بالجامعة.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خصوصًا كليات القطاع الطبي مما رفع كفاءة جميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن علي تعليمات وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، شددت على ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس واستخدام الكمبيوتر في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بنظام يسمح بضمان جودة تلك الاختبارات.

وعقد الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات تحت إشراف الدكتور عبد الرؤوف مصطفي، عميد الكلية والذى أكد أن الاختبارات تتم داخل 6 معامل بسعة 170 جهاز كمبيوتر وتستمر علي مدار 3 أيام تبدأ اليوم الثلاثاء لكلية التمريض، يليه غدًا الأربعاء اختبارات كليه طب الأسنان، وأخيرًا بعد غد الخميس اختبارات كليه الصيدلة.

وأضافت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، أن 88 طالب وطالبة يؤدون امتحانات اليوم وذلك بشكل تجريبي لتأهيل الطلاب للامتحانات النهائية.

وأشارت عميد كلية التمريض، إلى أنه تم تدريب الطلاب على مدار يومين على استخدام كلمه المرور واسم المستخدم كما تم تخصيص صفحة على الـ "فيس بوك" الخاصة بالكلية وذلك للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب وذلك للرد على اى استفسارات وتقديم الإجابات الوافية للطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد غنيم، مدير مركز التطوير ومدير الـ CIO بالجامعة أنه تم الاستعداد لإجراء الاختبارات التجريبية mock exam بشبكات إنترنت ذات سراعات عالية وأجهزة كمبيوتر عالية الجودة وسيرفرات، مشيرًا إلى أن الاختبارات النهائية للكليات الثلاث ستتم فى نهاية الشهر الجارى ولا يوجد أى شكاوى من قبل الطلاب.

وتابع امتحانات اليوم الدكتورة إيناس عبد الله، وكيلة كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام الدين رفعت، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ومدير شبكة المعلومات.

من ناحية أخرى، أعلنت كلية التجارة جامعة قناة السويس، عن فتح باب التسجيل للبرامج المهنية للفصل الدراسى الأول سبتمبر 2019 بنظام الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور أحمد ذكى، عميد كلية التجارة، والدكتور هانى السعيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسين سليمان، منسق البرامج المهنية.

وأكد الدكتور أحمد ذكى، عميد كلية التجارة، أن البرامج المهنية تضمن الماجستير المهنى فى المحاسبة MPA والماجستير المهنى فى إدارة الأعمال MBA والبرامج متوافرة باللغتين العربية والإنجليزية ومدة الدراسة بالبرنامج عامين بأربع فصول دراسية ومتاحة للحاصلين على درجة البكالوريوس والليسانس.

وأشار زكى، إلى أن برنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال DBA، مدة الدراسة بالبرنامج عامين بالإضافة إلى عام لإعداد الرسالة وهو متاح للحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات المصرية.