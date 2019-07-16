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بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:19 م
بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية مقابلات عمل - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية ومديرى العموم والعمل كسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء فى جميع المحافظات.

وأعلنت الوزارة، فى بيان اليوم، أن المقابلات الشخصية تتم من خلال لجنة برئاسة الوزير وعضوية بعض المحافظين الحاليين والسابقين هم الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية السابق، بالإضافة إلى خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والادارة.

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة والعدالة في اختبار القيادات الجديدة وذلك لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار تحريري للمتقدمين، بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على المهارات القيادية والسلوكية والحاسب الآلى واللغات والمعلومات العامة.

كما أكدت وزارة التنمية المحلية، حرصها الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في دفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر ، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم المقابلات الشخصية.


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