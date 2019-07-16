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بالأسماء.. نقابة أطباء الأسنان تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:02 م
بالأسماء.. نقابة أطباء الأسنان تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية الدكتور محمد علاء عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أجرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الأثنين، قرعة علنية لتأشيرات الحج المجانية الممنوحة للنقابة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددها هذا العام 4 تأشيرات، وذلك بحضور الأطباء المتقدمين للقرعة وعددهم 7 أطباء.
 
وقال الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، لليوم السابع، إن القرعة أسفرت عن فوز كل من: محمد مصطفى محمد متولى، هشام عبد المقصود على، أمين عبد العزيز محمد كريم، محمد طه طاهر العوادلى".
 
وأوضح أنه تم سحب 3 أسماء فى قائمة الاحتياطى للحصول على التأشيرة حال تراجع أحد من الفائزين الأربعة عن التأشيرة، ضمت كل من: حمادة توفيق، لطيفة محمد عبد الجواد، تهانى عبد الصمد عبد السلام.
 
 
 
 

نقابة اطباء الاسنان

تاشيرة حج نقابة الاسنان

قرعة الحج لاطباء الاسنان

اطباء الاسنان

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