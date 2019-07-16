بالأسماء.. نقابة أطباء الأسنان تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية

كتبت آية دعبس

أجرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الأثنين، قرعة علنية لتأشيرات الحج المجانية الممنوحة للنقابة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددها هذا العام 4 تأشيرات، وذلك بحضور الأطباء المتقدمين للقرعة وعددهم 7 أطباء.

وقال الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، لليوم السابع، إن القرعة أسفرت عن فوز كل من: محمد مصطفى محمد متولى، هشام عبد المقصود على، أمين عبد العزيز محمد كريم، محمد طه طاهر العوادلى".

وأوضح أنه تم سحب 3 أسماء فى قائمة الاحتياطى للحصول على التأشيرة حال تراجع أحد من الفائزين الأربعة عن التأشيرة، ضمت كل من: حمادة توفيق، لطيفة محمد عبد الجواد، تهانى عبد الصمد عبد السلام.