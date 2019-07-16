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انطلاق الدورة الـ11 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:14 ص
انطلاق الدورة الـ11 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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بدأ المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الثلاثاء، اجتماع دورته الـ 11 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الإعلام السعودى تركى الشبانة وذلك لمناقشة توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربى التى اختتمت أمس وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدا الأربعاء.

يشارك فى الاجتماع كل من مصر وتونس والإمارات والعراق والصومال والسودان، وبحضور السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

ومن أهم القضايا التى يتناولها الاجتماع القضية الفلسطينية وبحث كيفية التصدى للقرار الأمريكى بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى .

كما يناقش دور الإعلام فى التصدى للإرهاب وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وأيضاً تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب، وهى الموضوعات التى تندرج فى إطار الاستراتيجية الإعلامية العربية .

ويناقش تنفيذى مجلس وزراء الإعلام العرب بندا حول الارتقاء بالإعلام العربى إلى مستوى أعلى ليكون داعما لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية فى إطار خطة التحرك العربى فى الخارج خاصة أن الإعلام بصفة عامة يشهد فى الفترة الأخيرة انتشار الأخبار الزائفة وانتهاكات سلوكية، الأمر الذى يؤكد أهمية موضوعات ميثاق الشرف الإعلامى والتربية الإعلامية .

 


وزراء الاعلام العرب

الجامعه العربيه

القضيه الفلسطينيه

الارهاب

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