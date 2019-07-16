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انتحار زوج حزنا على وفاة زوجته بالمنوفية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:14 م
انتحار زوج حزنا على وفاة زوجته بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية – فريق المحافظات

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قرر زوج بمحافظة المنوفية الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلال السامة، اليوم الثلاثاء، لسوء حالته الصحية وحزنا على وفاة زوجته بدائرة مركز تلا.


تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "مصطفى م م" 33 سنة بدون عمل، مقيم بقرية بمم التابعة لمركز منوف، مصابا بحالة تسمم وتم تحويله إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعى بشبين الكوم ولكنه فارق الحياة عقب وصوله.  

 

بالانتقال الفورى والفحص وسؤال والدته، قررت بتناوله قرصا لحفظ الغلة لسوء حالته النفسية وحزنه على وفاة زوجته .

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اخبار المنوفية

امن المنوفية

البحث الجنائى

انتحار زوج بالمنوفيه

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