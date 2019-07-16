النيابة تستمع للشهود بواقعة العثور على جثة سيدة مقتولة بالسلام

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لشهود العيان بواقعة العثور على جثة سيدة مقتولة، داخل منزلها بمدينة السلام.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال المتهم "م.ع"، فى اتهامه بقتل مدرسة ثانوى، داخل شقتها بمنطقة السلام.

واعترف المتهم، أمام سرايا النيابة بارتكابه الحريمة كاملة، مستطردا: "أنا قتلتها عشان أطبق حد الله فى الأرض، وأطهر الأرض، عشان الست دى كانت فاتحة شقة لممارسة الفجور، وده ميرضيش ربنا".

وأوضحت التحريات أن القتيلة متزوجة - ومقيمة فى كفر الشيخ وتعمل مدرسة ثانوى.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم فى واقعة مقتل سيدة طعنًا بسكين بمنطقة السلام، وكشف مصدر أمنى، بأن المتهم عامل، ومن محافظة دمياط وكان على علاقة بالمجنى عليها.

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بمناطق متفرقة من الجسم وتبين أنها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.