النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الغاز الطبيعى لها شهادة ضمان لمدة 7 سنوات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيسات الجديدة التى شغلتها المحافظة وتعمل بالغاز الطبيعى، تتوافر فيها أعلى المواصفات الفنية فبالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة، بها تكنولوجيا لتلقى صدمات المطبات حتى لا يشعر بها الراكب، ومنخفضة لتسهل الصعود والنزول من الحافلة، وعوال أمان، واقتصادية في أعمال الصيانة مشيراً إلى أن نسبة التصنيع المحلي بها تتجاوز الــ60% ، ومن انتاج شركة مصرية.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لليوم السابع، أن الشركة المصنعة للأتوبيس الذى يعمل بالغاز الطبيعى، قدمت دورات تدريبية على أعلى مستوى لمهندسي وسائقى الهيئة على استخدام الأتوبيسات الجديدة ، كما أنها لأول مرة تقوم بتقديم شهادة ضمان لهيئة النقل العام لمدة 7 سنوات على الأتوبيسات .

وشغلت محافظة القاهرة مؤخرا 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى ضمن 121 أتوبيسا بتكلفة 500 مليون جنيه كبداية لتطوير أسطول هيئة النقل العام، والتى سيتم تحويله ليعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات.