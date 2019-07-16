المعمل الجنائى يحدد مصير 10متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر أثناء الضبط

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى بالجيزة، على فحص أسلحة نارية وذخيرة، تم ضبطها بحوزة عدد من المتهمين فى قضايا مختلفة فى الجيزة؛ لكتابة تقرير وافً عنها، لتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

كانت مديرية أمن الجيزة، نفذت حملة أمنية، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، بحوزة الخارجين على القانون، والتي تستخدم في ارتكاب الجرائم المتنوعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 10 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش محلية الصنع، وطبنجة و5 طلقات بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.