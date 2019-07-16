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المتهمان بسرقة فيلات الشيخ زايد يكشفان أسلوب ارتكاب الجرائم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:30 ص
المتهمان بسرقة فيلات الشيخ زايد يكشفان أسلوب ارتكاب الجرائم صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطلان متهمان بسرقة المساكن بالشيخ زايد، أنهما يستخدمان أسلوب التسلق عبر الأسوار، والدخول من النوافذ لسرقة محتويات الفيلات.

وأضاف المتهمان، أنهما يستهدفان سرقة الأجهزة الكهربائية لسهولة بيعها، حيث اعتادا تصريفها لدى تاجر، يعلم أن الأجهزة من متحصلات السرقة.
وذكر المتهمان، أنهما ارتكبا 9 وقائع سرقة بالشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر. 

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من صاحب مكتب تصدير، أفاد فيه بتعرض فيلته للسرقة على يد مجهولين. 
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما. 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبيع المسروقات لتاجر تم القبض عليه، واعترف المتهمين بارتكاب 9 وقائع سرقة. 
وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

 

 


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