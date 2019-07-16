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" الكر" و " الفر" هرمون فى جسمك يتسبب فى عدة أمراض .. أعرفها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:00 م
" الكر" و " الفر" هرمون فى جسمك يتسبب فى عدة أمراض .. أعرفها ما هو هرمون المرتبط بالخوف
كتبت إيناس البنا

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الأدرينالين المعروف أيضًا باسم الإيبينيفرين، هو هرمون تنشره الغدد الكظرية وبعض الخلايا العصبية ويعرف باسم هرمون الكر والفر .

تقع الغدد الكظرية في الجزء العلوي من كل كلية، وهي المسئولة عن إنتاج العديد من الهرمونات، بما في ذلك الأدرينالين، يتم التحكم في الغدد الكظرية بواسطة غدة أخرى تسمى الغدة النخامية.

الأدرينالين يساعد الجسم على التفاعل بسرعة أكبر، مما يجعل القلب ينبض بشكل أسرع، ويزيد من تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، ويحفزالجسم على صنع السكر لاستخدامه كوقود.

هرمون الادرينالين
هرمون الادرينالين

 

ماذا يحدث في الجسم عندما تواجه اندفاع الأدرينالين
 

يبدأ اندفاع الإدرينالين في الدماغ، عندما ترى موقفًا خطيرًا أومرهقًا، حيث يتم إرسال هذه المعلومات إلى جزء من الدماغ، حيث تلعب هذه المنطقة من الدماغ دورًا في المعالجة العاطفية.

التغيرات الجسدية التي تحدث أثناء دوران الأدرينالين في جميع أنحاء الدم تسمى عادةً "اندفاع الأدرينالين" لأن هذه التغييرات تحدث بسرعة، في الواقع تحدث بسرعة كبيرة حتى لا تقوم حتى بمعالجة ما يحدث بشكل كامل.

أسباب اندفاع الإدرينالين

على الرغم من أن الأدرينالين له هدف تطوري، إلا أن بعض الأشخاص يشاركون في أنشطة معينة فقط من أجل اندفاع الأدرينالين، حيث تشمل الأنشطة التي يمكن أن تسبب اندفاع الأدرينالين:

 

مشاهدة فيلم رعب.

القفز بالمظلات.

القفز أو الغطس.

اعراض اندفاع الادرينالين
اعراض اندفاع الادرينالين

 

أعراض الاندفاع الأدرينالين
 

يوصف أحيانًا اندفاع الأدرينالين بأنه زيادة في الطاقة، وتشمل الأعراض الأخرى:

سرعة دقات القلب.

التعرق

تصاعد الحواس.

التنفس السريع.

انخفاض القدرة على الشعور بالألم.

زيادة القوة والأداء.

اتساع حدقة العين.

الشعور بالقلق أو العصبي.

بعد اختفاء التوتر أوالخطر قد يستمر تأثيرالأدرينالين لمدة ساعة.

 

 


الأدرينالين

الغدة الكظرية

الفوبيا

القلق

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