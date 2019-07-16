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القبض على عاطل بحوزته بانجو فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:13 ص
القبض على عاطل بحوزته بانجو فى الإسماعيلية بانجو - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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ألقت قوة أمنية من مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم، القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو، وتبين سابقة اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وسرقة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور التل الكبير يفيد قيام الملازم أول مصطفي حسام، الضابط بمركز شرطة التل الكبير، بمديرية أمن الإسماعيلية، أثناء تواجده على رأس قوة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة التل الكبير، من ضبط السيارة رقم 6734 بيجو 504، قيادة "مصطفى ي ال" 44 سنة بدون عمل، ومقيم القنطرة شرق، وبحوزته 2 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر.

بالكشف على المتهم جنائيا تبين سابقة اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وسرقة مسكن من بينهم القضية رقم 1395 لسنة 2005 جنح أول الإسماعيلية مخدرات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات لعرضه على النيابة العامة بالتل الكبير.

 


الاسماعيلية

التل الكبير

كمين امني

بانجو

مدير امن الاسماعيلية

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