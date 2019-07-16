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العثور على جثة غريق بمرسى حديقة ناصر بمركز أبو تيج

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:49 م
العثور على جثة غريق بمرسى حديقة ناصر بمركز أبو تيج غريق - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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عثر أهالى مركز أبو تيج، على جثة غريق بنهر النيل بمرسى حديقة ناصر بمركز أبو تيج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتيج المركزى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المقدم بركات أحمد بركات رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج، يفيد بعثور الأهالى على جثة غريق بنهر النيل بمرسى حديقة ناصر بدائرة المركز، وبالانتقال والإسعاف والحماية المدنية تم انتشال الجثة وتين أنها لشخص يدعى "محمد . أ . س" 17 سنة وتم نقل الجثة لمستشفى أبوتيج المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 

 


حوادث اسيوط

العثور على غريق

مرسى حديقة ناصر

مركز ابو تيج

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