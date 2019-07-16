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العثور على تاجر مواشى مقتولا فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:09 ص
العثور على تاجر مواشى مقتولا فى القنطرة غرب بالإسماعيلية جثة- أرشيفية
فريق المحافظات

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عثر أهالى عزبة القراقرة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية على جثة تاجر مواشى مدفونة بالرمال على جانب طريق العزبة وبه عدة طعنات بالرقبة والصدر.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد ابراهيم صدقى مامور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ من أهالى عزبة القراقرة بأبوخليفة بعثورهم على جثة مدفونة بالرمال على طريق القرية .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة طعنات بالرقبة والصدر، ودلت تحريات المباحث أن الجثة لشخص يدعى"السيد.ع.ع" تاجر مواشى مقيم دائرة مركز القنطرة غرب.

وأضافت التحريات ان المجنى عليه كان بحوزته مبلغا ماليا تم سرقته عقب قتله، وتكثف الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز القنطرة غرب من جهودها للوصول إلى مرتكبى الواقعة .

 


الاسماعيلية

مقتل تاجر مواشى

امن الاسماعيلية

القنطرة غرب

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