سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الصليب والهلال الأحمر: الفيضانات تهدد 6 ملايين شخص بجنوب آسيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:56 م
الصليب والهلال الأحمر: الفيضانات تهدد 6 ملايين شخص بجنوب آسيا فيضانات ـ صورة أرشيفية
جنيف(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من أن ما يقرب من 6 ملايين شخص فى جنوب آسيا معرضون للتهديد من مياه الفيضانات المتزايدة، وذلك فى أعقاب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضح الاتحاد - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الفيضانات أدت إلى تشريد أكثر من مليون شخص فى ولاية هندية واحدة فقط، حيث أن متطوعى الصليب والهلال الأحمر فى جميع أنحاء (بنجلاديش - الهند - نيبال) يخططون لتقديم خدمات الطوارئ للمجتمعات، والاستعداد للمستقبل، خاصة وأنه من المرجح أن تزداد أعداد الأشخاص المصابين وتتزايد احتمالية حدوث نقص فى الأغذية وتفشى للأمراض.

وقال المدير الإقليمى للاتحاد الدولى فى آسيا والمحيط الهادى كزافييه كاستيلانوس: "إن الأمطار فى جنوب آسيا عزلت مجتمعات بأكملها؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه، وإن الجهود تتركز على الوصول لهؤلاء الأشخاص وتزويدهم بالدعم تحسبًا لفيضانات قادمة".

وأضاف أن الأمطار والفيضانات أغرقت أكثر من 749 قرية فى الهند، كما تسببت فى نزوح ما يصل إلى 14 ألف شخص وتدمير أكثر من 11 ألف منزل فى بنجلاديش.

 


فيضانات

جنوب اسيا

فيضانات جنوب اسيا

الهلال والصليب الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة