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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 أثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:15 م
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 أثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست الكنيست الاسرائيلى - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ،  أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 7 أثيوبيين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست خلال المظاهرات التى شارك فيها مئات الأثيوبين فى مدينة القدس اعتراضا على الافراج عن قاتل الشاب الأثيوبى سلمون تيكا.

 

ووقع ذلك اثناء مناقشة لجنة في الكنيست فشل اسرائيل فى استيعاب المهاجرين الأفارقة،وأمام الكنيست ،احتج عشرات المتظاهرين وهتفوا شعارات منها :"شرطي قاتل يجب أن يدخل السجن ، "جميعنا تيكا"، و"ليس أسود، ليس أبيض، جميعنا بشر".

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن الجندى الإسرائيلى قاتل الشاب الاثيوبى "تيكا" رغم إدانته فى مقتل الشاب بإطلاق النار عليه فسقط قتيلاً.

 

 

 


اسرائيل

تل ابيب

أثيوبيا

سلمون تيكا

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