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الزراعة تعلن شراء أحدث أجهزة لتحليل متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:15 م
الزراعة تعلن شراء أحدث أجهزة لتحليل متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصول وتركيب أحدث جهاز تحليل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذيه لعام 2019، يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة لزيادة قدرة المعمل لضمان سلامة الغذاء الحيوانى والنباتى سواء للتصدير أو للسوق المحلى والأمر الذى يسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية للخارج مما يدعم الاقتصاد الوطنى.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أنه  جار أيضا استقبال باقى الأجهزه خلال هذا الشهر تمهيدا لاعتمادها وإدخالها الخدمه رسميا هذا العام لتصبح  قدره المعمل فحص 1000 عينة  فى اليوم الواحد.

قال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية أن المعمل يقوم بتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الغذاء مما يضمن سلامته لسوق المحلى والتصدير ويقوم أيضا بالمتابعة المستمرة لحالات تلوث الأغذية والمحاصيل الزراعية ومراقبة أمان الصادرات المصرية وإصدار الشهادات المعتمدة قبل تصديرها وأيضا مراقبة بعض الواردات إلى مصر.

 

 

متبقيات المبيدات

المحاصيل الزراعية

الصادرات الزراعية

تحليل متبقيات

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