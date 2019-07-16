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الزراعة: ترقيم وتسجيل 4.6 مليون رأس ماشية وبرامج توعية حول أهمية المنظومة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:45 م
الزراعة: ترقيم وتسجيل 4.6 مليون رأس ماشية وبرامج توعية حول أهمية المنظومة تحصين الماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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تواصل الإدارة المركزية  للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد،  تكثيف برامجها التوعوية  للمربيين بأهمية منظومة ترقيم وتسجيل الماشية، موضحا أنه تم ربط  جميع الوحدات البيطرية  المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، موكدا: أنه لايسمح بذبح الحيوانات بالمجازر الحكومية إلا فى وجود هذا الرقم.
 
وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل " اليوم السابع "، على نسخه منه ،أن إجمالى ماتم ترقيمة وتسجيلة من الماشية منذ بدء المنظومة  بلغ 4 مليون و630 ألف و897 رأس، موضحا أن هناك  حملات  بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين  الحيوانات  من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على  الامراض الوبائية .
 
وأوضح التقرير، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا مايلى: موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أولا بأول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وغمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.
 
وتابع التقرير، أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.
 

 


تسجيل وترقيم الماشية

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الخدمات البيطرية

التامين على الماشية

الارشاد البيطرى

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