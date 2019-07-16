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الرئيس عبدربه منصور هادى يلتقى المبعوث الأممى إلى اليمن

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:05 ص
الرئيس عبدربه منصور هادى يلتقى المبعوث الأممى إلى اليمن عبدربه منصور هادي الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ

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التقى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث، وبحث معه جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالسلام وآفاقه المتاحة والممكنة.

وخلال اللقاء، الذى جرى بحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جدد الرئيس اليمنى موقفه الدائم تجاه السلام، وتحمله العديد من التحديات والصعاب فى سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطناً ومجتمعاً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الرئيس اليمنى إشارته إلى مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولى الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية فى هذا الإطار منذ عملية التحول التى شهدتها البلد واختار اليمنيين الحوار سبيلاً لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم فى توافق وطنى غير مسبوق عبر مؤتمر الحوار الوطنى ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار 2216 التى ارتد عليها الانقلابيون الحوثيين لتنفيذ أجندة إيران فى اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التى لا يمكن أن يقبل شعبنا المساس بها.

وأشار أيضا إلى دعم الأمم المتحدة لليمن وشرعيتها الدستورية وتعزيز أواصر العلاقة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومدى الثقة بحرصه على اليمن واليمنيين وهى محل فخر لنا جميعاً.. وحمل المبعوث نقل شكره للأمين العام للأمم المتحدة للإهتمام بملاحظات الحكومة والتوجيه بأخذها فى عين الاعتبار.

ومن جانبه أكد المبعوث الأممى مارتن جريفث على تجديد أواصر التقدير والاحترام لمواصلة العمل المشترك لخدمة السلام الذى يعمل ويؤكد عليه الرئيس فى مختلف لقاءاته.

 


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المبعوث الأممى

اليمن

أخبار اليمن

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