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الرئيس العراقى يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطينى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:58 م
الرئيس العراقى يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطينى برهم صالح
وكالات

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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني "الشقيق" لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقال صالح في بيان صحفي خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: "الدولة العراقية حريصة على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم  المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم".
 
من جهته نقل رئيس الوزراء الفلسطيني تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا "رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات". 
 
وثمن اشتية مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة.
 
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية العربية والدولية، وضرورة تأسيس منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل السياسي والأمني والاقتصادي، بما يحقق الاستقرار والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة.

برهم صالح

العراق

فلسطين

التكامل السياسي

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